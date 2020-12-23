Вечером 22 декабря стало известно, что основательницу Press Club Belarus Юлию Слуцкую увезли в Департамент финансовых расследований Комитета Госконтроля. В офисе и у нее дома прошел обыск. В эту среду, 23 декабря, стало известно, что задержан и сын Юлии Петр Слуцкий, который тоже работает в Пресс-клубе.Напомним, всего задержано пять человек из \\"Пресс-клуба\\": ее основатель Юлия Слуцкая, сын Юлии Петр Слуцкий, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский и директор \\"Академии Пресс-клуба\\" Сергей Якупов.- Мы даже не знаем, где они находятся, - говорит Александра, дочь Юлии Слуцкой. - Никто не говорит, где они. В ДФР говорят, что их (задержанных - Ред.) там нет. Все говорят, что у них их нет. Откуда информация, что их задержали на 72 часа, я не знаю.Напомним, Департамент финансовых расследований Комитета Госконтроля проверяет факты нарушения налогового законодательства в Press Club Belarus. По версии КГК, эти нарушения связаны, в том числе, «с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».