О том, что витебские правоохранители задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж, сообщили БелТА в УВД Витебского облисполкома.Так витебчанин, как считают оперативники, совершил не менее 20 краж из строящихся домов и дач. Однотипные криминальные эпизоды происходили на окраинах Витебска и в окрестностях облцентра - но предполагаемого вора нашли не сразу, и вот почему.- К месту преступления подозреваемый всегда приходил только пешком. Даже если это было довольно большое расстояние. За несколько месяцев мужчина ограбил жилища не менее 20 человек, чаще всего проникая в новостройку или дачу, выносил оттуда электроинструменты, - пояснили в пресс-службе.Когда грабителя задержали, он рассказал, почему действовал именно так. Оказалось, что ранее витебчанин уже сидел за кражи, но тогда он действовал в составе ОПГ. Выйдя на свободу, решил, что напарники ему не нужды - безопаснее и выгоднее действовать в одиночку.- Еще он передвигался всегда пешком, надеясь, что без машины - заметной приметы, на его след никогда не выйдут. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, - прокомментировали в УВД.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Минчанин спросил у властей, можно ли вешать БЧБ-гирлянды на окна. Вот что ему ответили.В райисполкоме мужчине сказали, что цветовую гамму украшений на окнах законодательство Беларуси не регламентирует, но напомнили про флаг (подробности).В Орше пьяный мужчина ударил участкового в лицо и натравил на него бойцовского пса.Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника милиции (подробности).За сопротивление милиции 9 августа в Бресте двух мужчин отправили в колонию.Их признали виновными по уголовной статье (подробности).