Сутенер из Новогрудка разработал схему работы «на удаленке». Как рассказали в отделении информации и общественных связей, мужчина познакомился в сети с двумя девушками, причем одна из них несовершеннолетняя, ей всего 17 лет. Второй девушке 28 лет. Мужчина предложил им подзаработать, торгуя телом.-По его словам, лично убедился в их способностях, а потом предложил оказывать интимные услуги, - говорится в сообщении УВД.Обе девушки – жительницы Гродно. Тем не менее сутенер из Новогрудка умудрился так выстроить логистическую цепочку, что ему не приходилось самому приезжать в областной центр. Он находил клиентов и сводил их с девушками. За свои услуги брал половину того, что зарабатывали девушки.Схема просуществовала меньше месяца, ее пресекли сотрудники наркоконтроля . Девушки объяснили сотрудникам милиции, что деньги, которые они зарабатывали проституцией, были для них дополнительным доходом.Задержанному мужчине 28 лет, правоохранительные органы ведут разбирательство.