О том, что русскоязычная музыка уже третий год подряд становится лидирующей в чартах для пользователей из Беларуси, сообщили в российском сервисе Яндекс.Музыка.Из десятки самых популярных песен - девять композиции на русском языке и всего один трек на иностранном.Вот как выглядит Топ-10 самых популярных треков 2020-го года для Беларуси:1. На первом месте песня «Blinding Lights» канадского певца The Weeknd;2. Не сильно отставая от первого места - взорвавшая мировой ТикТок композиция «August» белорусской группы Intelligency;3. Замыкает тройку лидеров «Плачу на техно» российской поп-группы Хлеб;4. «Девочка, танцуй» от дуэта Artik & Asti;5. «Увезите меня на Дип-хаус» GAYAZOV$ BROTHER$6. «Луна не знает пути» Тайпан;7. «Поболело и прошло» HENSY;8. «Cadillac» MORGENSHTERN;9. «Сияй» Ramil';10. замыкает чарт - «Тепло» символичная композиция Макса Коржа.Несмотря на то, что в рейтинге композиций года песня Коржа оказалась последней, этот белорусский певец и автор песен стал лидером среди исполнителей, которых слушали белорусы в 2020-ом году. После Коржа по убыванию популярности идут певица Zivert, MORGENSHTERN, Скриптонит, лидер прошлого года - Тима Белорусских, реперы JONY и Noize MC, не теряющий запал Баста, еще один лидер прошлого года - Billie Eilish, а замыкает эту десятку лидеров Мари Краймбрери.А самая прослушиваемая группа по версии Яндекса - поп-дуэт Artik & Asti. Но среди белорусских коллективов первое место у панк-рок-группы Ляпис Трубецкой.Кстати, в Яндекс-Музыка констатировали, что в сравнении с 2019-ым годом в 2020-ом люди стали гораздо больше слушать подкасты. И это понятно - за неимением иных развлечений в год «изоляции» появилось для этого больше времени.Наиболее популярным подкастом 2020-го года стал «TED на русском». А самыми обсуждаемыми темами в подкастах: коронавирус, самоизоляция, игры и родительство.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Цой, Макс Корж, Tor Band, Дакота: топ Яндекс Музыки в Беларуси заполнили песни протеста.Узнали, что слушают белорусы летом 2020 года, и какие композиции постоянно стоят на повторе (подробности).В свой день рождения Макс Корж выпустил на YouTube клип на трек «Ее виной».Силовики, военная техника и вся Грушевка - о чем клип? (подробности).«Шуму навели на весь мир»: Макс Корж снимает клип в столичной Грушевке.На съемки видео на новую песню «Ее виной» музыкант позвал своих поклонников, а также привез своего годовалого сына Назара (подробности).