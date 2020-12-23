В Америке провели исследование защитных масок. Изучали, какой материал эффективнее задерживает распространение влажных капель, выделяемых человеком во время кашля, чихания и разговора. Для этого использовали специальный прибор с генератором сжатого воздуха, который имитировал чихание и кашель. Проверяли хирургическую маску, маску из двух слоев ткани и респиратор 95. О результатах исследования рассказывает ресурс Медицина и Наука.«По итогам исследования стало понятно, что 100% предотвратить распыление капель генератором смог только респиратор №95. Имитация чихания позволила проникнуть через обычную маску до 200 млн вирусных частиц в окружающую среду», - сообщает издание.БУДЬ В КУРСЕ!Маска, известная как респиратор 95, состоит из пяти слоев, среди которых – высококачественный хлопок, спанбонд, нетканый материал. Ее можно носить при необходимости до 8 часов подряд. Специалисты советуют иметь не менее пяти таких масок, чтобы обеспечить необходимую сменяемость.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Перед новогодними праздниками объявляют много конкурсов на самое креативное оформление защитной маски. Узнали у эпидемиолога, почему участвовать в таких конкурсах не стоит.