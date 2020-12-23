О том, что белорусский благотворительный проект «Имена» будет вынужден возвратить добровольные пожертвования, сообщило БелаПАН.Так «Имена» должны будут вернуть чуть более 89,1 тысячи белорусских рублей или почти 35 тысяч долларов, которые им пожертвовали из-за границы. Именно такую сумму более 500 людей из разных точек мира перечислили проекту «Центр медицинской помощи для пострадавших во время мирных демонстраций». Все, что перечислили Центру из других стран, придется вернуть обратно. Такое решение приняли в департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами президента.- Никогда раньше государство не вынуждало «Имена» возвращать деньги жертвователям. Решение нам сообщили «без объяснения причин»: на основании решения межведомственной комиссии, в которую мы даже не знаем, кто входит, - прокомментировала у себя в «Фейсбуке» руководитель «ИменаМедиа» Екатерина Синюк.В «Именах» пока только думают, как им отработать механизм возврата пожертвований, так как раньше таких прецедентов не было. Но сейчас им предстоит возвратить «донаты» 542 людям из 30 стран.- Тем не менее, проект продолжит помогать пострадавшим на акциях протестов. Деньги, поступившие из-за рубежа - это около 8 процентов ото всех пожертвований. Всего же на поддержку проекта поступило около 1,2 миллиона рублей. Большая часть пожертвований - белорусские рубли, которыми оплачиваются медуслуги и лекарства пострадавшим вот уже несколько месяцев. Собранных денег пока достаточно, - пояснила глава проекта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Беларуси собрали $3,7 млн на помощь протестующим.Часть денег предназначена для тех, кто присоединился к забастовкам на предприятиях, а другая часть - для пострадавших от насилия силовиков (подробности).Представитель Минздрава: В Конституции нужно увязать оказание медпомощи с нормами поведения граждан.Замглавы Минздрава Беларуси Елена Богдан о странах во время пандемии и об изменениях в Конституцию (подробности).