Школьница из Бреста Анастасия Данильчук получила приз зрительских симпатий на международном конкурсе живописи и графики в Италии. На конкурс представили свои работы юные художники из США, Канады, Италии, Беларуси, России, Украины, Дании, Черногории. Всего было более трехсот работ. Конкурсантам предложили вдохновиться тремя темами: «Везувий. Помпеи», «Один день из жизни древнего римлянина» и «Боги. Люди. Герои».Целью конкурса было заявлено знакомство с богатейшим античным наследием, пишет БрестСити.Брестчанка нарисовала портрет римлянки, перед которой стоит несколько тарелок с дарами моря. Он-то и понравился больше других зрителям, которые проголосовали за юную белоруску.