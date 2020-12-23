Женщина из Витебска отдала знакомому 6000 долларов. Деньги у нее появились после продажи квартиры. Мужчина заверил ее, что узнал о намерении правоохранительных органов привлечь женщину к административной ответственности и направить на лечение в ЛТП. В лечебно-трудовой профилакторий женщине ехать не хотелось, и она с радостью ухватилась за предложенную тем же знакомым возможность «отмазаться».-Мужчина вызвался \\"решить вопрос\\" с правоохранителями за $4 тыс., а в последующем выманил еще $2 тыс. под предлогом оплаты услуг юриста, - рассказали в пресс-службе МВД.Это произошло в 2014 году. И только через шесть лет 55-летняя женщина случайно узнала от милиционеров, что никто не собирался ее тогда ни привлекать к ответственности, ни принудительно лечить. Всю историю мужчина выдумал, чтобы выманить у нее деньги.-Сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД задержали 47-летнего жителя областного центра. Возбуждены уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество, совершенное в крупном размере, - рассказали в МВД.