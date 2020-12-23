О том, что указом Александра Лукашенко государственных наград и благодарностей были удостоены 90 представителей различных сфер деятельности, сообщило БелТА.Ордена, медали и почетные звания, как сообщает информагентство, чиновники, представители культуры и духовенства получили за многочисленные заслуги. Так 43 человека удостоены госнаград «за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, активное участие в общественно-политической жизни страны».Сообщается, что орден «За службу Родине» ІІІ степени получил Дмитрий Турчин, начальник управления надзора и профилактики МЧС. Орденом почета наградил Лукашенко мэра Могилева Владимира Цумарева. А орденом Франциска Скорины наградил Лукашенко игуменью Гавриилу, настоятельницу Гродненского женского монастыря.Многие чиновники получили медали «За трудовые заслуги», среди них и представители медсферы - главы облздравов Минского и Гомельского областных исполкомов, несколько директоров заводов, директор кинотеатра «Октябрь» Гродненского областного киновидеопроката, но и просто водитель погрузчика ДСУ № 13 ОАО «Дорожно-строительный трест № 5» и другие.Также Александр Лукашенко подписал указ о присвоении почетных званий. Певица Жанет стала заслуженной артисткой, замдиректор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Анатолий Мавричев - заслуженным врачом, а гендиректор «Могилевавтодорор» Анатолий Лопатин - заслуженным строителем.Еще 47 чиновникам и представителям различных структур были объявлены Благодарности президента. Среди них - Елена Богдан, первый замминистра здравоохранения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко наградил Караника и Пиневича за борьбу с коронавирусом.Соответствующий указ он подписал 21 декабря (подробности).Лукашенко наградил Кочанову орденом Отечества III степени.Соответствующий указ был подписан 18 декабря (подробности).«За безупречную службу»: Лукашенко наградил медалями более 300 силовиков.Соответствующий указ белорусский президент подписал 13 августа (подробности).