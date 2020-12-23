Певица Наталья Подольская, которая недавно стала мамой во второй раз, вернулась к работе и удивила поклонников новым образом.Артистка опубликовала свежее фото в Instagram, где позирует с семьей на съемочной площадке.Подольская выбрала для одного из своих праздничных телеэфиров необычный наряд. Она надела платье цвета шампанского с двойной юбкой и перламутровыми пайетками. Свой образ звезда завершила лодочками в тон и легкой укладкой волнами.Поклонники артистки по-разному отреагировали на ее выбор платья, но все были удивлены, увидев ее в таком наряде.«Платье красивое, как золотая рыбка», «Платье очень красивое», «Какое платье!», «Наташенька, как фарфоровая статуэтка. Красавица!» – высказали мнение поклонники.При этом некоторым платье показалось слишком необычным.«Странно одевается Подольская», – написал один из комментаторов.Недавно Наталья Подольская похвасталась необычайно стройной фигурой в обегающем платье всего спустя два месяца после родов.Читайте также:Татуировка Ксении Жук из Naviband восхитила пользователей соцсетейПевица отмечает день рождения и решила таким способом визуализировать желание, чтобы оно сбылось скорее (подробности).Подольская и Пресняков разрыдались во время первого выступления сынаТанец сына так впечатлил ее, что она не смогла сдержать эмоций (подробности).Наталья Подольская умилила поклонников новым фото с маленьким сыномАртистка показала, как отдыхает со своим малышом (подробности).