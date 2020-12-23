Ранее «Комсомолка» уже публиковала список самой популярной в Беларуси музыки в 2020-ом году. Но, как сообщает Яндекс, белорусы, конечно, не только слушали музыку и подкасты, но с удовольствием смотрели в интернете фильмы и сериалы. Какие, сейчас узнаем?!Так в онлайн-кинотеатре КиноПоиска белорусы чаще всего включали сериал «Рик и Морти», а фильмом, лидером по просмотрам, стала очередная криминальная экшен-комедия Гая Ричи «Джентльмены».Вот Топ-10 фильмов и сериалов КиноПоиска целиков. Сохраняйте и проведите интересно ближайшие выходные:1. Рик и Морти;2. Джентльмены;3. Голяк;4. Последний министр;5. Чудотворцы;6. Харли Квинн;7. Проект «Анна Николаевна»;8. Южный парк;9. Смешарики. Новый сезон;10. Теория большого взрыва.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Netflix снимает сериал о протестах, проходящих в Беларуси.Членов съемочной группы уже даже задерживали (подробности).Топ-15 фильмов «Лiстапада» от программного директора фестиваля.Главный белорусский кинофорум было запланировано провести в антиковидном формате (подробности).