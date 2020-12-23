Митрополит Филарет, попавший в больницу с коронавирусом, в настоящее время находится под наблюдением высококвалифицированных врачей и опытного медперсонала. Об этом сообщает официальный сайт Белорусской православной церкви.Напомним, что Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси был доставлен в одну из минских клиник 16 декабря после того, как у него накануне появились признаки ОРВИ. В больнице выяснилось, что у архипастыря COVID-19.В БПЦ отметили, что сейчас врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.Добавим, что митрополит Филарет в этом году отпраздновал 85-летие. Пожилые люди находятся в группе повышенного риска во время пандемии.Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин призвал верующих и духовенство усилить молитвы о митрополите Филарете.Читайте также:Коронавирус в Беларуси, последние новости на 23 декабря 2020 года: простое природное средство против COVID-19 и особенности нового штамма коронавирусаМы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на среду, 23 декабря 2020 года (подробности).Ученые определили, какая маска лучше всего защищает от коронавирусаСпециальный прибор «чихал» и «кашлял» через разные маски (подробности).