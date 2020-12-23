Уже с 30 декабря 2020 года изменяются порядок и условия направления граждан в лечебно-трудовые профилактории, а также - условия нахождения в ЛТП. Такой указ подписал Александр Лукашенко, сообщает МВД Беларуси. Изменение закона обусловлено известным декретом №3 «О предупреждении социального иждивенчества», отметили в главном управлении охраны правопорядка и профилактики МВД.Новый закон определяет характеристики асоциального образа жизни, ведь в «декрете о тунеядстве» было введено новое понятие - трудоспособные неработающие граждане, ведущие асоциальный образ жизни.Так вот, теперь в законе прописано, что главными критериями асоциального образа жизни считаются систематическое злоупотребление спиртным, наркотиками, психотропами, токсическими или другими одурманивающими веществами, а также совершение правонарушений в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Это в милиции будут считать антиобщественным поведением и главным основанием для направления в ЛТП.Изменятся и сроки пребывания в профилакториях. Это касается «рецидивистов»: если человек попадает в ЛТП как минимум в третий раз, отныне суд сможет его принудительно изолировать на срок до двух лет вместо одного.В то же время, из ЛТП смогут выпускать раньше присужденного срока, но отбыть нужно будет минимум половину срока. И не менее трех четвертей срока, если в ЛТП направили во второй раз.В новом законе оговариваются и другие вопросы, в частности, получение почтовых отправлений и денежных переводов.Читайте также: Очень не хотела в ЛТП. Почему жительница Витебска отдала аферисту $6000