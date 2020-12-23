23 декабря стало известно, что США ввели санкции в отношении нескольких организаций и некоторых чиновников Беларуси. В частности, в санкционном списке оказались заместитель главы МВД Беларуси Геннадий Казакевич, а также Центральная избирательная комиссия, ГУВД Минского горисполкома, столичный ОМОН и подразделение КГБ «Альфа», сообщает в Телеграм @radiosvaboda.Напомним, два дня назад стало известно о том, что Сенат США одобрил новый Акт о демократии для Беларуси. Что сказано в документе?А ранее стало известно, кто попал в список санкций ЕС против Беларуси: это 29 человек и 7 предприятий.Позже глава МИД Беларуси Владимир Макей озвучил ответные меры руководства страны на третий пакет санкций Евросоюза. Он в очередной раз подчеркнул, что Беларусь не приемлет политику и логику санкций, но вынуждена на них отвечать.В частности, власти обещали пересмотреть гуманитарные, культурные, образовательные программы, которыми занимаются политинституты в Беларуси, в том числе и действующие под эгидой посольства зарубежных стран.