Украинское правительство упростило порядок выдачи временного вида на жительство для граждан Беларуси, сообщает сайт Министерства внутренних дел Украины.Кабмин Украины 23 декабря разрешил упростить порядок оформления временного вида на жительство для некоторых белорусов. Это, в частности, предприниматели и высококвалифицированные IT-специалисты, члены их семей (мужья, жены, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители).Суть новшества в том, что желающие уехать из Беларуси в Украину граждане смогут подать вместе с заявлением для иммиграции документы и на получение временного вида на жительство. Его оформят на весь срок, в который будет действовать разрешение на иммиграцию.Это даст им возможность свободно пересекать государственную границу Украины в течение времени пока будет рассматриваться их заявление на иммиграцию.Этот механизм будет действовать как минимум до 31 декабря 2021 года.Читайте также:«Обратно домой? Может, на следующий Новый год и вернемся»: узнали, кто уезжает из Беларуси последними автобусами за границуПосмотрели, кто успел отправиться из Минска до закрытия 21 декабря наземных границ (подробности).Литва 2 декабря ввела бесплатные национальные визы для белорусов, пострадавших от репрессийВоспользоваться льготой можно в нескольких случаях (подробности).Стало известно, сколько белорусов уже переехало в Литву по гуманитарным визамЗа период с 11 августа по 21 декабря было выдано 759 гуманитарных виз (подробности).