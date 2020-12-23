В посольстве Великобритании в Беларуси прокомментировали задержания и проверки в отношении сотрудников «Пресс-клуба», отметив, что такие действия нарушают свободу слова.«Посольство Великобритании глубоко встревожено мерами Беларуси против «Пресс-клуба». Подобные действия против организации, продвигающей высокие стандарты качества журналистики, недальновидны и неcоразмерны, а также ущемляют свободу СМИ в Беларуси», – сказано в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.Напомним, что накануне Департамент финансовых расследований Комитета Госконтроля Беларуси заявил, что проверяет факты нарушения налогового законодательства в Press Club Belarus. По версии КГК, эти нарушения связаны, в том числе, «с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».У сотрудников «Пресс-клуба», а также в офисе прошли обыски, руководителей организации задержали.Читайте также:Силовики задержали основателя Press Club Belarus Юлию Слуцкую. В офисе организации проходит обыскОбыск также проходит у директора Press Club Belarus Сергея Ольшевского и программного директора Аллы Шарко (подробности).«ДФР проверяет нарушения налогового законодательства»: силовики пришли к руководству «Пресс-клуба», что известно на данный моментДФР проверяет, нет ли у «Пресс-клуба» нарушений налогового законодательства. Пресс-клубу в Беларуси уже 10 лет, он часть международной сети (подробности).«Поступление крупных сумм из-за рубежа». КГК прокомментировал дело «Пресс-клуба»Проверка проводится также в отношении «иных субъектов хозяйствования» (подробности).