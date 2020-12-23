Глава белорусских католиков митрополит Тадеуш Кондрусевч планирует 24 декабря провести праздничную мессу в Минске. Об этом сообщил епископ Юрий Кособуцкий на своей странице в Facebook.– Если все пройдет хорошо, завтра, 24 декабря 2020 года, наш митрополит Тадеуш Кондрусевич проведет праздничную мессу в Архикафедральном соборе в Минске, в 19.00 на польском и в 21.00 на белорусском языке, – уточнил Кособуцкий.Также он рассказал, что на Рождество, 25 декабря, Кондрусевич отслужит мессу в Красном костеле в 11.00 и 13.00. Епископ пригласил верующих на совместную молитву с архипастырем и попросил их молиться, чтобы Кондрусевич успешно пересек границу и добрался до дома.Напомним, что архиепископу Кондрусевичу запретили въезд в Беларусь после того, как он резко осудил действия белорусских силовиков в Красном Костеле в Минске. Накануне министр иностранных дел Владимир Макей рассказал, что Александр Лукашенко поручил найти решение этой проблемы.Читайте также:Тадеуш Кондрусевич резко осудил действия силовиков в Красном костелеИерарх назвал действия ОМОНа неадекватными и противоправными (подробности).«Все мы нуждаемся в переменах». Архиепископ Кондрусевич обратился к верующимОбращение митрополита зачитали в Архикафедральном костеле в Минске. Сам он все еще не может вернуться в Беларусь - ему запретили въезд (подробности).