Бывшая журналистка государственной Белтелерадиокомпании Ксения Луцкина тоже задержана на 72 часа и находится в изоляторе на Окрестина - как и еще пять человек по делу «Пресс-клуба».Луцкина смогла связаться с отцом и сказала, что задержана Департаментом финансовых расследовани КГК по делу «Пресс-клуба». В четверг адвокат будет пытаться созвониться со следователем, сообщил журналистам пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Антон Родненков. Луцкина также является членом КС.Напомним, днем 22 декабря стало известно, что силовики пришли домой к программному директору Press Club Belarus Алле Шарко. Она успела сообщить Белорусской ассоциации журналистов только то, что силовики ломают ей двери.Позже стало известно, что обыск проходит и у директора Press Club Belarus Сергея Ольшевского. Также сообщалось, что силовики пришли с обыском и к директору «Академии Пресс-клуба» Сергею Якупову. Основательницу Пресс-клуба Юлию Слуцкую задержали по прилете в Национальном аэропорту - она возвращалась из отпуска.В итоге как минимум пятерых человек задержали. А КГК сообщил, что ДФР проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа.