Мандарин – очень полезный фрукт, который помогает повысить иммунитет, вывести токсины из организма и улучшить настроение, но если есть его слишком много, то можно навредить здоровью, сообщает «РИА Новости».Эти плоды очень популярны во время новогодних праздников, однако злоупотреблять ими не стоит. По словам медиков, опрошенных агентством, без вреда для здоровья можно есть четыре мандарина в день.– Средняя суточная доза – четыре штуки <...> мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством, – пояснила врач-диетолог КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева.Медик обавила, что мандарины нельзя употреблять тем, у кого есть противопоказания, индивидуальная непереносимость и аллергия на цитрусовые.Тем временем врач-диетолог Елена Тихомирова отметила, что очень важно мыть мандарины, поскольку их могут обрабатывать вредными для организма веществами, чтобы фрукты дольше не портились.Также врачи рассказали, в чем польза мандаринов. Так, благоприятный эффект на организм оказывает не только мякоть, но и кожура, которая содержит много антиоксидантов. Полезны и белые волокна, в которых есть флаваноид нобилетин, оказывающий мощное противовоспалительное действие.Вред мандаринов связан со злоупотреблением этими фруктами. Среди побочных эффектов – аллергические реакции, вздутие живота, обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, ведь в мандаринах много клетчатки.Диетологи советуют есть мандарины утром и днем до пяти часов вечера, причем не стоит это делать натощак.Читайте также:Врачи рассказали, как избежать отравлений в новогодние праздникиПо информации медиков, более половины отравлений происходит по причине хранения и употребления в пищу блюд, которые остались с новогоднего стола (подробности).Диетолог назвала самые опасные блюда на новогоднем столеВрач посоветовала не оставлять их на долгое время без холодильника (подробности).