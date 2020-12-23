Госдепартамент США 23 декабря объявил о введении визовых ограничений в отношении 39 человек, которые причастны к подрыву демократии в Беларуси. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео, оно опубликовано на сайте Госдепа.– Госдепартамент принял меры в соответствии с президентским указом 8015 для определения 39 лиц, ответственных за подрыв белорусской демократии, и наложил на них визовые ограничения, – заявил Помпео.По его словам, Госдеп наложил визовые ограничения уже на 63 человека, которые участвовали в подрыве демократии в Беларуси, фальсификации президентских выборов 9 августа и в последующем насилии и репрессиях, которые продолжаются до сих пор.Кроме того, с этого дня США ввели также санкции в отношении нескольких организаций и некоторых белорусских чиновников Беларуси. В частности, в санкционный список попали заместитель главы МВД Беларуси Геннадий Казакевич, а также Центральная избирательная комиссия, ГУВД Минского горисполкома, столичный ОМОН и подразделение КГБ «Альфа».Читайте также:Генпрокуратура Литвы завела первое уголовное дело по факту пыток в БеларусиСоветник экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Александр Добровольский тем временем заявил, что время безнаказанности для тех, кто репрессирует мирных белорусов, закончилось, поэтому каждый из них сейчас может попасть в списки Интерпола (подробности).29 человек и 7 предприятий: стало известно, кто попал в список санкций ЕС против БеларусиПромышленных гигантов в санкционном списке нет (подробности).