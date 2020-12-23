Новые штаммы коронавируса появились в том числе и из-за методов лечения COVID-19, рассказала Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США.– Появление этого штамма – результат наших собственных терапевтических действий по истреблению коронавируса, – пояснила Баранова, ее слова приводит РБК.Биолог добавила, что первые исследования этого штамма вируса показали, что он более заразный, при этом мутировал он в организме одного хозяина, который подвергался длительной иммуносупрессии (иммунитет подавлялся с помощью лекарств).По словам Барановой, во время лечения коронавируса применяются иммуносупрессирующие средства, они могут увеличить длительность пребывания вируса в организме, в результате чего он мутирует.Читайте также:Доктор Комаровский объяснил, как защититься от нового штамма коронавирусаВрач и телеведущий Евгений Комаровский прокомментировал информацию о том, что новый штамм коронавируса заразнее остальных, и рассказал, как от него защититься (подробности).Иммунолог назвал «ужасное для всех» последствие мутации коронавирусаПри этом он отметил, что всех вирус не убьет (подробности).