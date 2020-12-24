Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор 30-летнему минчанину, который в сентябре напал на кассира обменного пункта.Напомним, это произошло 24 сентября во Фрунзенском районе. Мужчина подождал, пока кассир из обменника выйдет на перерыв и потребовал отдать ему все деньги из кассы. С собой у грабителя был предмет, похожий на взрывчатое устройство. Мужчина хватал сотрудницу банка за руки, пытался засунуть похожий на взрывчатку предмет ей под одежду или запихать в карман. Кассир забежала обратно в помещение и нажала тревожную кнопку.Когда грабителя поймали, он объяснил, что крупно проигрался в онлайн-ставках на спорт, и ему срочно нужны были деньги.Минчанина приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба суда. Кроме того, он должен выплатить штраф 5 400 рублей (200 базовых величин).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Одна из самых громких историй с нападением на пункт обмена валют произошла в Минске в 2014 году. Тогда злоумышленник взял девушку-кассира в заложники. Что было дальше, читайте ЗДЕСЬ.