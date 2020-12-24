Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью в программе «Государственный интерес» на телеканале «БелРос» в среду, 23 декабря, рассказал, какую задачу ставит перед собой Запад в отношении Беларуси.- Великобритания, США, Евросоюз показывают очень жесткое отношение и дают неправовые, а, скорее, эмоциональные оценки, которые и становятся политическими. И глобальная задача, которую ставит перед собой Запад – это отрвать Беларусь от России. Поверьте, она не сдана в утиль. Может ее ненадолго отложили, но о ней помнят, - заявил Мезенцев.По словам Мезенцева, действия направлены не против Беларуси и народа, а против руководства.- Ведется работа по расколу в белорусском обществе, чтобы оторвать молодежь, людей творческих профессий и интеллигенцию, в потом и сотрудников сотен предприятий от лидера и руководства Беларуси, - отметил посол России в Беларуси.Он добавил, что желание Беларуси проводить многовекторную политику в экономическом плане является вполне обоснованным.- Но именно как политическая модель – это то, что не может и не должно ни в коей мере ставить под какие-либо сомнения глубину, масштаб и стратегическую ориентированность отношений с Россией. Я просто убежден в этом. Нельзя отталкиваться от того, больше тебе прислали в бюджет по итогам поставок, гуманитарной помощи или меньше. И якобы от этого союзник становится ближе. Нет, это же не деньги ради дружбы. Так делать нельзя. Это никогда не давало результата по всей мировой истории, - подытожил Мезенцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мезенцев о протестах в Беларуси: Они должны понимать, что нарушают закон.И добавил, что если протестами управляют из-за рубежа, то нужно подумать, кому это может быть выгодно. (подробности)Посол Мезенцев высказался о розыгрыше \\"российской карты\\" в Беларуси.По словам дипломата, позиция Москвы в отношении Минска не зависит от каких-либо конъюнктурных мер западных партнеров Беларуси. (подробности)