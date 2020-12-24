В Великобритании нашли еще один новый штамм коронавируса. Ученые определили, что он был завезен из ЮАР, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Соединенного Королевства Мэтта Хэнкока.-Этот новый южноафриканский вариант вызывает серьезные опасения, поскольку он быстрее передается и, вероятно, сильнее мутирует, чем тот штамм, который был ранее обнаружен в Великобритании, - заявил министр.Все жители Великобритании, вернувшиеся из ЮАР, должны будут провести на карантине десять дней.Особенность новых штаммов ковида, выявленных в Великобритании – то, что большое число мутаций накапливается в шипах вируса. Вирус использует шипы для проникновения в клетки. Если шипы сильно видоизменятся, разработанные вакцины могут оказаться малоэффективными или вовсе бесполезными.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Собрали все, что известно о российской вакцине, которой белорусов начнут прививать в 2021 году.