Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич в эфире программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ заявил, что белорусская оппозиция живет прошлым, а не современными политическими реалиями.- Многие политики у нас живет прошлым и не находятся в текущем политическом моменте. А кто-то вообще до сих пор находится в 1996 году. Вот референдум закончился, и он там остался, продолжает там жить, - заявил Гайдукевич.По его словам, в Беларуси не допустит переворота, насильственного свержения власти и антиконституционных действий.- Вы же видите, что происходит сильнейшее международное давление на Беларусь. Вводятся санкции. Мы сейчас вместе должны быть, но где эта позиция? Принятые санкции вообще являются незаконными, - резюмировал Гайдукевич.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Посол России рассказал, какую задачу ставит перед собой Запад в отношении Беларуси.По словам Мезенцева, действия направлены не против Беларуси и народа, а против руководства. (подробности)«У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов»: Павел Латушко возмущен бездействием 109 из 110 «народных избранников».Многие избиратели начали процесс отзыва депутатов всех уровней «из-за утраты доверия». (подробности)