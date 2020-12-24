Накануне Нового года белорусы все же смогут купить пиротехнику. Напомним, с 12 августа в стране действует запрет на продажу пиротехнических изделий. Тогда речь шла о недопущении торговли пиротехникой ни оптом, ни в розницу.23 декабря на Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совета Министров, которое разрешает продавать пиротехнику. Но не всю и не всем.Торговля разрешена только пиротехникой первого класса опасности. Это бенгальские огни, хлопушки и фонтаны холодного огня для тортов. Радиус опасности для этих изделий не превышает полуметра.Также в документе есть перечень организаций и предприятий, которым можно продавать пиротехнику.Ранее сообщалось о том, кому можно ввозить пиротехнические изделия в Беларусь из-за границы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Если Новый год вы будете встречать в Минске, вот откуда лучше всего смотреть салют.