Начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич рассказал, можно ли снимать на видео инспекторов ГАИ. Его слова приводит агентство Sputnik.by.- Есть определенный порядок осуществления видеосъемки: да, снимать сотрудников при исполнении можно. Определенных норм не существует. Вопрос может решаться и самим сотрудником. Это значит, что он может или разрешить снимать, или запретить, - пояснил Бабич.Он добавил, что в случае неповиновения или оскорбления инспектора ГАИ можно получить крупный штраф.- Штраф в крупном размере может составлять от 2 до 50 базовых величин – от 54 до 1350 рублей, - рассказал Бабич.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Машина ГАИ, сопровождавшая спецтехнику, наехала на переходе на двух человек.В телеграм-канале Госавтоинспекции сообщают, что мужчина не пострадал, женщину отпустили из больницы домой. (подробности)Пьяный водитель сбил инспектора ГАИ в Минске.Нарушитель заявил, что другой водитель создал ему аварийную обстановку. (подробности)