В Минске мужчина обратился в милицию – кто-то проколол колеса в его машине. Сотрудники отдела уголовного розыска Первомайского РУВД нашли злоумышленника и задержали. Им оказался сосед потерпевшего.В милиции он рассказал, что в тот вечер ему не понравилось, как сосед припарковал свой автомобиль. Мужчина взял шило, вышел во двор и проткнул два колеса в машине. В это время он был нетрезв.Вычислить злоумышленника не составило труда – момент, когда он протыкал колеса, попал на камеру видеонаблюдения.Задержанному 26 лет, раньше он к ответственности не привлекался. Проводится проверка, его действиям будет дана правовая оценка, рассказали в ГИОС Первомайского РУВД.