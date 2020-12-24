Доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук Екатерина Сергиенко рассказала, какое осложнение после перенесенного коронавируса приводит к смерти детей.Речь идет о мультисистемном воспалительном синдроме, пишет БелТА. Это чрезмерный ответ иммунной системы на коронавирус. Развиваться он может даже через 1-6 недель после перенесенной инфекции, отметила Екатерина Сергиенко.Поражаются практически все органы и системы: сердечно-сосудистая, дыхательная, желудочно-кишечный тракт, почки, печень и другие. У больного начинаются боли в сердце или в животе, одышка, отекают ладони и стопы, увеличиваются лимфоузлы, на коже возникает сыпь.Подобный синдром был давно известен медикам как синдром Кавасаки, который развивался на фоне любых инфекционных патологий. В марте европейские и американские ученые сообщали о развитии подобного синдрома у детей, которые перенесли ковид. Осенью появилась информация, что он возникает и у взрослых.Синдром возникает преимущественно у детей 6-18 лет, но известны случаи, когда его диагностировали у малышей 3-4 лет. Чаще всего синдром проявляется у здорового ребенка, отметила Екатерина Сергиенко, причем его сложно диагностировать, если ребенок перенес коронавирус в малосимптомной форме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минске после перенесенной коронавирусной инфекции умер 13-летний мальчик. Возможной причиной смерти подростка Минздрав назвал именно мультисистемный синдром.