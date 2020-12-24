В Минске водитель во время обгона «Фольксвагена» врезался в него. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.- За рулем автомобиля таки находился 44-летний водитель. Он двигался со стороны улицы Первомайской в направлении улицы Смоленской. При обгоне каршерингового автомобиля марки «Фольксваген» неподалеку от пешеходного перехода, врезался в него. Водитель каршеринга поворачивал налево с включенным указателем поворота, - пояснили в ведомстве.Никто из людей в аварии не пострадал. У автомобилей механические повреждения.В отношении водителя такси был составлен протокол об административном нарушении по части 8 статьи 18.14 КоАП.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Лунинецком районе автомобиль врезался в ограждение кладбища и перевернулся.Мужчина был доставлен с тяжелыми травмами в больницу. (подробности)«Машина пролетела рядом с обелиском и вспыхнула»: подробности резонансной аварии на площади Победы в Минске.Водитель в больнице. Пояснить сотрудникам ГАИ, что произошло, он не смог. (подробности)