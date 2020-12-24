Стало известно, сколько человек в мире уже сделали прививку от коронавируса. Данные приводит БелТА со ссылкой на агенство Bloomberg.- С начала массовой вакцинации от коронавируса уже более 2,7 миллионов человек в шести странах мира сделали прививку. И это стало крупнейшей в истории кампании по вакцинации. Также, это крупнейший логистический вызов за все время, - говорится в сообщении.В агентстве отметили, что массовая вакцинация от COVID-19 уже идет в США, Великобритании, Канаде, Израиле.- По данным на 23 декабря, только в США прививку сделали 1,12 миллиона человек, - написали в сообщении.Первый этап вакцинации прошел и в Великобритании. Прививку от коронавируса сделали 500 тысяч человек.При подсчетах также учитывалась и статистика в Китае и России. В этих двух странах уже вакцинировали более одного миллиона человек.В Беларуси массовая вакцинация населения начнется в 2021 году. И к лету в планах привить 5,5 миллионов человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Академии наук рассказали, когда появится белорусская вакцина от коронавируса.Пока белорусская вакцина находится в стадии разработки. (подробности)Что известно о российской вакцине от коронавируса, которой будут прививать белорусов в 2021 году.Препарат уже сертифицирован в Беларуси. Интересно, что параллельно экс-кандидат на президентских выборах-2020 Светлана Тихановская договаривается в Европе о поставках в Беларусь европейской вакцины. (подробности)