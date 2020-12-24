В Речице суд вынес приговор ревнивцу и его друзьям, которые похитили человека. Напомним, история произошла еще зимой. Пострадавший переписывался в социальных сетях с женщиной. Когда муж дамы узнал об этом, он вместе со своим братом и еще одним знакомым похитил приятеля супруги.Мужчину затолкали в машину, отвезли к реке. Угрожали пистолетом, использовали электрошокер, чтобы узнать пароль от телефона. На берегу реки мужчину избивали, раздели и полуголым таскали по земле. В конце концов его отвезли в город и отпустили.Мужчина обратился в милицию только через полгода после происшествия. Объяснил: не хотел, чтобы в семейной жизни его подруги стало еще больше неприятностей. Только когда мужчина узнал, что пара собирается разводиться, рассказал правоохранительным органам, что с ним произошло.Ревнивый муж и его брат по приговору суда получили по 7 лет и 6 месяцев лишения свободы каждый. Отбывать наказание они будут в колонии усиленного режима. Кроме того, они выплатят потерпевшему 5000 рублей за моральный вред, и штрафы - по 2 700 рублей каждый, сообщает пресс-служба Гомельского суда .Подробности этой истории о ревности и мести читайте ЗДЕСЬ.