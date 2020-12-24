Посол США в Беларуси Джули Фишер в среду, 23 декабря, приняла присягу. Об этом сообщил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Кейл Браун у себя в Twitter.- Джули Фишер 23 декабря была приведена к присяге в качестве посла США в Беларуси. Она привносит знания и опыт в работу. Мы рады тому, что именно она будет представлять интересы Америки за границей, - написал Браун.Однако на данный момент неизвестно, когда именно Фишер сможет приехать в Беларусь, что приступить к выполнению своих обязанностей.Решение о том, что Фишер станет представителем дипломатии Соединенных Штатов в Беларуси было принято Комитетом сената США по международным делам 22 сентября.Ранее посол Фишер занимала должность помощника госсекретаря США по вопросам Западной Европы и Евросоюза.Напомним, что ранее кандидатура Джули Фишер была утверждена в сенате.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:США ввели визовые ограничения против 39 человек, «подрывающих белорусскую демократию».Всего Госдеп наложил такие санкции уже на 63 человека. (подробности)США ввели санкции против ЦИК, «Альфы», ГУВД и минского ОМОН.Также в список попал замминистра внутренних дел. (подробности)