Агентство Минск-Новости рассказывает, куда обращаться минчанкам с гинекологическими заболеваниями после того, как городская гинекологическая больница перепрофилирована под инфекционную. Туда теперь поступают пациенты с COVID-19. Что делать минчанкам, которым требуется госпитализация «по-женски», рассказала председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок.-Медицинскую помощь женщинам с экстренной гинекологической патологией оказывают в 5-й клинике и в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя», — отметила Ж. Казаченок.Кроме городской гинекологической больницы, раньше профильную помощь минчанкам оказывали еще несколько лечебных учреждений. Теперь гинекологические отделения в них либо перепрофилированы под лечение коронавируса, либо на их площади перевели другие отделения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Последние новости о коронавирусе узнайте ЗДЕСЬ.