Власти Беларуси спрогнозировали снижение золотовалютных резервов за 2021 год. Данная информация следует из указа №481, опубликованного на Национальном правовом портале, который подписал Александр Лукашенко во вторник, 22 декабря.Снижение золотовалютных резервов прогнозируется на 6 миллиардов долларов.- В целях повышения экономической безопаности страны и обеспечения ее финансовой стабильности Нацбанк вместе с правительством продолжит и в 2021 году вести работу по поддержанию уровня международных активов Беларуси, - написано в указе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:С 1 января 2021 планируют увеличить размер базовой величины: вот какими станут штрафы, тарифы и пошлины.Размер базовой величины традиционно повышают в начале января. (подробности)В Беларуси поднимают зарплаты и выплаты бюджетникам: на сколько и когда ждать денег.Александр Лукашенко подписал изменения в Указ «Об оплате труда работников бюджетных организаций», а базовая ставка поднялась чуть раньше. (подробности)