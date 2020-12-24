В Великобритании нашли новый штамм коронавируса – намного более заразный, чем уже известные. Оказалось, это хороший знак. Почему, объяснил МК председатель российского Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев.-Становясь менее опасным, вирус становится и более заразным (контагиозным), ибо если человек переносит инфекцию легко, на ногах, он явно передаст свой штамм гораздо большему числу людей по сравнению с тяжёлым лежачим больным. Парадокс, но факт: чем заразней штамм, тем менее он опасен, и наоборот, - рассказал специалист изданию.Яковлев также напомнил, что целая группа вирусов, которые сейчас и взрослые, и дети переносят в форме легких сезонных простуд, тоже когда-то были смертельно опасными, но со временем «выродились».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ученые испытали разные маски при помощи автомата, который умеет чихать и кашлять, и вот что они выяснили.