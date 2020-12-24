Александр Лукашенко в четверг, 24 декабря, поздравил всех христиан, которые отмечают Рождество Христово 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.- Праздничные дни всегда озарены ожиданием чуда. И уже по доброй традиции верующие стараются переосмыслить свою жизнь, учатся прощать, а также помогают нуждающимся и открывают свои сердца для любви, милосердия и мудрости, - написано в поздравлении.Лукашенко подчеркнул, что христианские ценности в Беларуси уже давно смогли стать духовным стержнем, который объединяет представителей различных национальностей.- Пусть свет Рождественской звезды принесет мир, согласие и надежду, - заявил Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Митрополит Тадеуш Кондрусевич проведет мессу в Минске 24 декабря.Епископ Кособуцкий попросил верующих молиться, чтобы архипастырь успешно пересек границу и добрался до дома. (подробности)«Из чувства глубокого уважения к Папе Римскому»: Лукашенко поручил решить ситуацию с митрополитом Кондрусевичем.Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассказал, что решать проблему будут с учетом действующих правовых механизмов. (подробности)