В Витебске женщину оштрафовали за то, что она вынула из рамочки портрет Александра Лукашенко. Историю рассказывает «Витебская весна».Елена Кустова работает поваром, у нее двое детей. Елена живет в общежитии, где в холле висел портрет Лукашенко. После выборов она несколько раз просила заведующую общежитием убрать портрет, а 23 ноября, в день своего рождения, она сняла портрет со стены, вынула его из рамки, а на подкладке портрета написала «3%» и вернула рамку на место. На суде Елена объяснила: именно столько, три процента от зарплаты, остается у нее на жизнь после всех выплат.Дело о портрете без рамочки суд рассматривал два дня. 23 декабря Елену оштрафовали на три базовые величины (81 рубль) за мелкое хулиганство (так расценили действия, которые она проделала с портретом). Еще 216 рублей Елена должна заплатить за неповиновение законному требованию сотрудника милиции. По версии инспектора ИДН, которая должна была сопроводить детей Елены к бабушке после ее задержания, она размахивала руками и хватала инспектора за форму. Елена же объяснила, что просто хотела успокоить детей – они испугались милиционеров, и у одной из дочерей началась истерика.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:За что в Минске штрафуют жителей жилищного комплекса «Каскад», читайте ЗДЕСЬ.В Новополоцке женщина вместе с ребенком рисовала мелом на асфальте, вот чем это закончилось.За надпись на асфальте «Не забудем» ее авторам дали два года колонии и полтора года химии.