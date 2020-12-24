Правозащитники признали политической заключенной гражданку Швейцарии Наталью Херше, которая сорвала балаклаву с омоновца. Об этом сообщили на сайте незарегистрированной в Беларуси правозащитной организации «Вясна».- Мы считаем, что уголовное преследование Натальи Херше, которая является гражданской и Беларуси, и Швейцарии, является политически мотивированным со стороны властей. На наш взгляд, осужденная не совершала уголовного преступления. Да, она поцарапала лицо 22-летнему сотруднику МВД, но сделала это по неосторожности. Действия Натальи не являются преступными, - говорится в сообщении правозащитников.Напомним, что суд Советского района Минска в понедельник, 7 декабря, признал Наталью Херше виновной и дали 2,5 года в колонии. Также девушка должна выплатить сотруднику МВД тысячу белорусских рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Швейцария следом за Евросоюзом ввела санкции против Александра Лукашенко.Помимо Лукашенко, в санкционный список попали его сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и еще 11 чиновников. (подробности)Руководитель МИД Швейцарии белорусскому коллеге: «Насилие со стороны сил безопасности недопустимо».Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии. (подробности)