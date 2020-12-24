В Слуцке сотрудники МЧС спасли 51-летнюю женщину, которая стояла снаружи ограждения балкона на пятом этаже. Об этом сообщили в БелТА.- В среду, 23 декабря, в МЧС пришло сообщение о том, что необходима помощь женщине, которая стоит снаружи ограждения балкона на пятом этаже. Спасатели оперативно прибыли на место. С помощью автолестницы 51-летнюю женщину удалось спасти, - пояснили в пресс-службе МЧС.Женщина была доставлена в больницу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске в квартире на Ржавецкой случился пожар. Сотрудники МЧС спасли четырех человек, среди которых двое детей.Спасателям удалось установить, что в квартире загорелось имущество. Возможная причина возгорания - шалость детей с огнем. (подробности)В Поставском районе загорелся частный дом. Сотрудники МЧС спасли 53-летнего мужчину.Спасатели вынесли мужчину на улицу, а позже он был доставлен в больницу. (подробности)