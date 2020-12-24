В Бобруйске безвозмездно отдали здание, которое является исторической ценностью – особняк купчихи Кацнельсон, известный среди местных жителей как «зеленая библиотека».Особняк принадлежал одной из богатейших «бизнес-леди» Российской империи – купчихе Пае Кацнельсон. По одной из версий, госпожа Кацнельсон купила этот особняк в Латвии, откуда его привезли, разобрав на части, а в Бобруйске собрали заново.Когда Пая Кацнельсон уехала из Бобруйска, особняк она сдала в аренду полицейской управе. После революции в особняке размещался ревком, потом – библиотека и художественная галерея. Некоторое время назад городские власти решили безвозмездно передать его тому, кто обязуется создать пять новых рабочих мест и не будет продавать или каким-то иным способом отчуждать особняк.В конкурсе участвовало шесть претендентов. «Вечерний Бобруйск» сообщает, что новым владельцем особняка стало рекламное агентство «Престиж». Директор агентства собирается перевести в особняк свой офис, расширив штат на те самые необходимые пять единиц, провести реставрацию внутри помещения и установить подсветку снаружи, организовать торговлю сувенирами и бесплатный уличный музей.