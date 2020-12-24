В Минздраве Беларуси сообщили в четверг, 24 декабря, обновленную статистику по заболеваемости коронавирусом в стране.Так за сутки «ковид» подтвердился еще у 1 тысячи 917 человек. Общее число превысило очередную психологическую отметку и составляет уже 180 тысяч 113 заразившихся COVID-19.Однако за сутки большее число людей выздоровели и были выписаны - 2 тысячи 358 пациентов. С начала пандемии переболели коронавирусом - 159 тысяч 437 пациентов.- За весь период распространения пандемии в Беларуси умерли 1 тысяча 358 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в Минздраве.Таким образом, за сутки еще 9 пациентов скончались.Продолжается активная работа в лабораториях - за сутки сделано еще 27,5 тысячи с лишним тестов, а за все время - более 3,8 миллиона исследований на коронавирус.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Что известно о российской вакцине от коронавируса, которой будут прививать белорусов в 2021 году.Препарат уже сертифицирован в Беларуси. Интересно, что параллельно экс-кандидат на президентских выборах-2020 Светлана Тихановская договаривается в Европе о поставках в Беларусь европейской вакцины (подробности).Ученые определили, какая маска лучше всего защищает от коронавируса.Специальный прибор «чихал» и «кашлял» через разные маски (подробности).