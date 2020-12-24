Очевидцы рассказали «Комсомолке» о ДТП с трамваем в Минске, которое произошло в четверг, 24 декабря.На проспекте Машерова трамвай, не доезжая до остановки, слетел со своих рельсов, разрушил ограждения и оказался на соседних путях. Таким образом, травмай развернуло перпендикулярно трамвайным путям, движение стало в обе стороны.- Не знаю как так вышло, но трамвай занесло в сторону озера. Скорых не было, видимо, из людей никто не пострадал, рядом с аварийным трамваем ходила водитель, - пояснила очевидец.Официальной информации от ГАИ на момент написания статьи еще не было.- Произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 1, 3, 4, 6. Движение со стороны Серебрянки и Мясникова организовано до разворотного кольца на «З. Бядули», а со стороны ДС «Озеро» - до ДС «Зеленый Луг», - прокомментировали БелТА инцидент в «Минсктрансе».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске водитель такси во время обгона каршерингового авто врезался в него.Никто из людей в аварии не пострадал. У автомобилей механические повреждения (подробности).Минчанин объяснил, почему проколол колеса в машине соседа.Мужчине не понравилось, как сосед припарковался (подробности).