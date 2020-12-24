На сайте Министерства образования появился соцопрос с вариантами возможной корректировки учебных планов. Так в ведомстве 24 декабря предложили белорусам самим определиться с тем, как изучать школьникам черчение и астрономию, а еще решить - необходимы ли в школьной программе основы православия?Ответы по этим и другим предметам и факультативам Минобразования ждет в своем чат-боте в телеграме. «Комсомолка» посмотрела, как именно может измениться школьная программа?Например, сейчас черчение в Беларуси изучают в 10 классе - один урок в неделю, а основы астрономии постигают одиннадцатиклассники (1 урок - базовый уровень, 2 урока в неделю для повышенного уровня).Что же предлагается по черчению? Этот предмет хотят по-прежнему оставить для старших классов, но учить его так же с баллами или же, наоборот, без оценок, а может и вовсе - сделать факультативом на выбор.Астрономия так же может стать уроком без оценок или, вообще, факультативом, но тогда часть учебного плана перенесут на курс физики.Еще два вопроса, отданных на обсуждение общественности: это факультативы по «Этике и психологии семейной жизни», а также - «Основам православной культуры».Факультативы по этике могут стать обязательными или же изучаться при согласии родителей (опекунов) школьника, или же обязательный факультатив по выбору но для любых классов, а не только для 10 - 11 классов.Православие изучать в школах также предлагают факультативам, но не в старших, выпускных классах, а в таких вариантах: с 3 - 4 класса на обязательной основе, с 5 - 6 класса обязательно, или с 5 - 6, но по желанию, или с любого класса, но по желанию учеников и их родителей.Кроме того, в Минобразования попросили общественность прокомментировать, стоит ли разрешить классным руководителям вписывать в журналы проводимую ими работу по воспитанию в соцсетях и блогах.Затем все ответы и замечания будет тщательно изучать рабочая группа, которая и примет окончательное решение по предметам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Дистанционке быть? Минобразования заявило о запуске единого информационно-образовательного ресурса для школ.В ведомстве рассказали о новом онлайн-ресурсе и пояснили, заменит ли он учебу в школах за партой (подробности).Минобразование о том, когда совместят ЦТ и школьные экзамены в Беларуси.В ведомстве пояснили, что сейчас вопрос прорабатывается тщательно (подробности).