25 декабря: по графику праздничного дня26 декабря: по графику субботнего дня27 декабря: по графику выходного дня1 января: по графику праздничного дня2 января: по графику праздничного дня3 января: по графику выходного дня7 января: по графику праздничного дня8 января: по графику субботнего дня (кроме стационаров, они по графику рабочего дня)9 января: по графику субботнего дня10 января: по графику выходного дня16 января: по графику субботнего дня (стационары), все остальные - по графику рабочего дняНапомним, за 23 декабря в Беларуси зарегистрированы 1 917 пациентов с COVID-19, выписаны - 2 358 пациентов. Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 181 113 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 159 437 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 358 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выполнено 27 514 тестов. Всего в стране проведено 3 854 965 тестов.