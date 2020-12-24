О том, что в четверг, 24 декабря, во Дворце Республики в Минске прошел новогодний благотворительный праздник для детей, проинформировало БелТА. Главная ёлка проходила в рамках акции «Наши дети», на празднике присутствовал Александр Лукашенко, а также, по его словам, в зале было еще «под три тысячи человек».Что сказал Лукашенко детям? Он сказал, что это любимый и волнительный день для него.- Волнуешься потому, что всегда говоришь что-то взрослым людям, а здесь - будущее нашей нации: самые маленькие, повзрослее и совсем взрослые дети, - пояснил Лукашенко.Он рассказал, что каждый год на праздник приглашаются новые лица. Но всегда это ребята, школьники, которые достигли успехов в учебе, творчестве и спорте.- Но все, что нас объединяет в этом зале - все мы с вами ждем чуда, - подчеркнул Лукашенко.Он предложил передать привет всем, кто не попал в этот зал на праздник, и пожелать удачи в наступающем году, поблагодарил организаторов торжества. А также - предпринимателей, бизнесменов и волонтеров, которые в предновогодние и новогодние дни дарят праздник тем, кто нуждается в помощи, доброте и теплоте.- Это действительно образец и показатель нашей нации, доброй, толерантной и очень перспективной, - заметил Александр Лукашенко.Как уточнила БелТА, на Главной ёлке во Дворце Республики было около 2,5 тысяч детей из различных регионов Беларуси. В том числе дети-сироты, воспитанники детдомов и школ-интернатов, дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники кадетских училищ, ребята из семей военных и силовиков, другие школьники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Посмотрите, как будут работать минские поликлиники больницы в новогодние и рождественские праздники.Режим работы столичных поликлиник и больниц в новогодние праздники (подробности).«Пусть будет мир и согласие»: Лукашенко поздравил христиан с Рождеством Христовым.В поздравлении он также отметил, что праздничные дни всегда озарены ожиданием чуда (подробности).