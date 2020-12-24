В столице Молдовы 24 декабря прошла церемония инаугурациии нового президента республики, сообщает «Комсомольская правда Молдова». Майя Санду стала шестым президентом Молдовы.Церемония инаугурации проходила в кишиневском Дворце Республике. На мероприятие, как заметили представители СМИ, были приглашены также политики, которых будущий президент совсем недавно называла «узурпаторами».Всего в официальной церемонии приняли участие десятки гостей: депутаты парламента, члены Конституционного суда Молдовы, а также иностранные дипломаты.- Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдовы, - сказала Санду, положив руку на конституцию страны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Президентские выборы в Молдове: Додон и Санду вышли во второй тур.У действующего президента и его главной конкурентки почти поровну голосов: 33,5% против 35% соответственно - прогнозы были верны (подробности).Игорь Додон - «КП»: Такого результата никто не ожидал, но настроение - супер, все самое интересное в Молдове - впереди.Пока еще действующий президент Молдовы рассказал о том, что его просят вернуться в руководство Партии социалистов (подробности).