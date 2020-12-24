Инцидент с нападением на таксиста сообщили БелТА в Гомельском областном управлении Департамента охраны МВД.ЧП произошло около 12.00 часов в пятницу, 19 декабря. Гомельский таксист привез из больницы по адресу бабушку-пенсионерку. Женщина сказала, что у нее с собой нет денег, попросила подождать, мол, деньги вынесет из квартиры сын.Действительно, скоро из дома вышел мужчина, он расплатился за поездку пожилой матери и попросил таксиста отвезти его по другому адресу. Таксист отказался везти нетрезвого пассажира, и тут он рассвирепел. Гомельчанин достал нож и начал угрожать таксисту расправой, мужчина позвонил в милицию.Прибывшие по вызову сотрудники Департамента охраны задержали хулигана, при обыске у него нашли два ножа: кухонный и складной. В отношении 44-летнего ранее судимого дебошира возбуждено уголовное дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Серийный вор из Витебска рассказал, почему к месту кражи он приходил всегда только пешком и никогда - на машине.Мужчина ранее был судимым за кражи в составе ОПГ, он вышел и решил, что будет грабить в одиночку (подробности).На срок до двух лет: Лукашенко изменил правила направления белорусов в ЛТП.В законе прописано, что будут считать асоциальным образом жизни (подробности).