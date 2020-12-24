Ранее «Комсомолка» сообщала, как прошли валютные торги в Беларуси в среду, 23 декабря. В этот день белорусский рубль вновь ослаб к трем основным валютам.В четверг, 24 декабря, ситуация повторилась - белорусский рубль продолжил терять свои позиции уже третий день подряд. Актуальный курс по итогам торгов сообщили на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.Так доллар потяжелел на 0,0053 белрубля. И в итоге достиг стоимости 2,5891 белорусского рубля за один «зеленый».Подросла и европейская валюта, прибавив к стоимости сразу 0,0098 белрубля. По итогам торгов стоимость одного евро составляет уже 3,1584 белорусского рубля.Не «откатил назад» и российский рубль. Стоимость ста рублей России поднялась на 0,0297 белрубля и теперь составляет уже 3,4549 белорусского рубля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Имена» обязали вернуть почти 90 тысяч рублей - пожертвования из-за границы для пострадавших во время протестов.Решение о возврате благотворительным проектом средств жертвователям приняли в одном из департаментов Управделами президента (подробности).С 1 января 2021 планируют увеличить размер базовой величины: вот какими станут штрафы, тарифы и пошлины.Размер базовой величины традиционно повышают в начале января (подробности).