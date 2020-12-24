ДТП с пострадавшим ребенком-пешеходом произошло в Заславле в понедельник, 21 декабря. Подробности сообщили БелТА в пресс-службе УГАИ УВД Минского облисполкома.Утром около 08.00 часов под колеса автомобиля попал 8-летний ребенок. Мальчик переходил проезжую часть на перекрестке улиц Студенецкая и Советская, по «зебре» со светофором.- Неустановленный водитель совершил наезд на школьника. Ребенок упал на проезжую часть, но отделался испугом, не получив серьезных травм. Правда, водитель последствия наезда выяснять этого не стал, - он скрылся с места ДТП.По факту аварии проводится проверка, личность водителя устанавливается. ГАИ просит граждан, которым что-либо известно о данной аварии, заявить об этом в милицию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Фотофакт. В Минске на проспекте Машерова трамвай сбил ограждения и вылетел на соседние рельсы.Трамваи в столице стали в обе стороны 24 декабря (подробности).В Слуцке спасли 51-летнюю женщину, которая стояла снаружи ограждения балкона на пятом этаже.Женщина была доставлена в больницу (подробности).